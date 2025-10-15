Kayseri'de 16. Yüzyıl Tasmakıran Cami Restorasyonu İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesindeki 16. yüzyılda inşa edilen Tasmakıran Cami'nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarını denetleyen Büyükkılıç, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem ile yüklenici firma yetkililerinden projenin güncel durumu hakkında bilgi aldı.

Ramazan ayında caminin ibadete açılmasını beklediklerini ifade eden Büyükkılıç, "Seyrinde ve sürecinde gidiyor, orijinal şekline yakın restore edilmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan kapsamlı restorasyon projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmaların ramazan ayı öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Yenilenen Tasmakıran Cami, sadece ibadet alanı olmanın ötesinde, kültürel ve tarihi bir cazibe merkezi olarak da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tarihi Kayseri Mahallesi'ne yakınlığıyla dikkati çeken Tasmakıran Cami, özgün mimarisi korunarak restore edilirken, çevresinde yapılacak düzenlemelerle de bölgeye ayrı bir değer kazandıracak.