Kayseri'de 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. isimli kadın hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 16 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T'yi (26) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Asil