Kayseri'de kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri'de, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (45) operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.