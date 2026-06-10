Haberler

Kayseri'de kesinleşmiş 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Y., Narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi (45) operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan soruşturma başlatıldı

Tanju Özcan'a şok suçlama: İşimden olmamak için...
Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı

Tatlıcıda dehşet anları! Sopalarla öldüresiye dövdüler
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı