Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okundu, bayraklarla yürüyüş düzenlendi ve hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.
Etkinlikler kapsamında ilk olarak, ilçe protokolü, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Merkez Camisi'nde mevlit okundu.
Daha sonra ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla bayraklarla yürüyüş düzenlendi.
Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı Halit Demir'in konuşmalarından sonra 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.