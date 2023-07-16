Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi, mevlit okundu, bayraklarla yürüyüş düzenlendi ve hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.