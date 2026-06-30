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Kayseri'de 12,5 yıl hapisle aranan firari kadın hükümlü yakalandı

Kayseri'de 12,5 yıl hapisle aranan firari kadın hükümlü yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. isimli firari kadın hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ'de, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti apma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.U. (35) isimli firari kadın hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti apma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. D.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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