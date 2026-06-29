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Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.U., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik farklı adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. (37) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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