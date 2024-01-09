Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'de, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin laboratuvar sonuçlarında herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi.

TABURCU EDİLDİLER

Kayseri'de, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin laboratuvar sonuçlarında herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title