Kayseri'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi
Abone Ol
Güncelleme:
Kayseri'de, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin laboratuvar sonuçlarında herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi.
TABURCU EDİLDİLER
Kayseri'de, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin laboratuvar sonuçlarında herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel