Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de 'Silahla yağma' suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü K.Y., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "Silahla yağma" suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin