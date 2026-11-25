Kayseri'de 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Kayseri'de görevi kötüye kullanma suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç'yi (47) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA