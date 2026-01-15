Kayseri Cumhuriyet Başsacısı Habib Korkmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Korkmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçen Korkmaz, "Haber" kategorisinde "Kutlamalar" karesine oy verdi.

Başsavcı Korkmaz, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerini seçti.

AA çalışanlarına başarı temennisinde bulunan Korkmaz, oylamada çok iyi fotoğrafların yer aldığını belirterek, seçkide fotoğrafları yer alan AA personeline teşekkür etti.

Korkmaz, oylamanın hayırlara vesile olmasını ve bazı farkındalıkları ortaya çıkarmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.