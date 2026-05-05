Kayseri Büyükşehir Belediyesinin peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde sürdürülen kapsamlı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kuru peyzaj uygulamaları, çim ekimi, fidan ve süs bitkisi dikimi ile altyapı düzenlemeleri aralıksız sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, dört mevsim devam eden peyzaj faaliyetleriyle parklar, bahçeler, mesire alanları, refüjler, kavşaklar ve yol kenarlarındaki yeşil alanları daha estetik ve fonksiyonel hale getiriyor.

Bu çerçevede Cumhuriyet Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Parkı, Yonca Kavşağı, Hisarcık Meydan Kavşağı ile çeşitli mahallelerdeki önemli ulaşım noktaları modern peyzaj dokunuşlarıyla görsel bir zenginliğe kavuşturuldu.

Çalışmalar, yalnızca estetik değil aynı zamanda sürdürülebilir şehircilik anlayışını da ön plana çıkarıyor.

Yeni yapılan yollar ve kavşaklarda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle hem güvenli ulaşım hem de çevresel kalite birlikte sağlanıyor.

Öte yandan 5 Mayıs Dünya Bitki Günü kapsamında bitkilerin yaşam için taşıdığı kritik öneme vurgu yapıldı.