Kayseri Büyükşehir Belediyesi Vandalizme Karşı Hukuki İşlem Başlatıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletlerine ve istasyonlarına zarar verenler hakkında hukuki işlem başlatacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin başka şehirlere de örnek olan ulaşım projesi Kaybis'in son dönemde yaşanan vandalizm olaylarıyla büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, kentteki 91 istasyon ve 1000 bisikletiyle vatandaşlara hizmet veren Kaybis'te bazı istasyon ve bisikletlere yönelik zarar verici davranışların güvenlik kameralarınca tespit edildiği belirtildi.

Kamu hizmeti veren bu sistemin tüm vatandaşlara ait olduğu vurgulanan açıklamada, kamu malına kasıtlı zarar vermenin Türk Ceza Kanunu'na göre hapis veya adli para cezası ile cezalandırıldığı, bu tür davranışların özellikle genç bireylerin hem hukuki sicilini hem de geleceğini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım AŞ'nin kamuya ait bisikletlerin zarar görmesine ilişkin hukuki süreci başlatacağı duyurulan açıklamada, toplumun ortak kullanımına sunulan her aracın korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğu aktarıldı.