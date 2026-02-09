Kayseri Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda toplam 30 asıl, 29 ek olmak üzere toplam 59 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında, şehitlerin isimlerinin kentte yaşatılmasına yönelik kararlar yer aldı.

Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan Kuzulca Sokağı'nın isminin Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş Sokağı olarak değiştirilmesine ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Aynı kapsamda, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki Gözalan Sokağı'nın isminin Şehit İbrahim Albayrak Sokağı olarak değiştirilmesine yönelik talep ise meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Yoğunburç Caddesi ve Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı adreslerinde bulunan mini terminallerin, Kayseri Turizm Eğitim ve Kültür AŞ'ye tahsis edilmesi talebi de görüşüldü. Başkanvekili Ahmet Bostancı, iki bölgenin Emekliler Kafeteryası olarak hizmet vereceğini belirtirken talep, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi ile Irak'ın Erbil kenti arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik talep görüşüldü. Uluslararası ilişkiler ve şehirlerarası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında, yangın sonrası oluşan hasarın giderilmesi amacıyla imzalanan Sultan Sazlığı Milli Parkı Bakım, Onarım ve Tadilatı İş Birliği Protokolü mecliste görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Gündem maddeleriyle ilgili meclis üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.