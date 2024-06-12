Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde Öğrenci Sergisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Büyük Şehir Sanat Galerisi, Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin 100'den fazla sanat eserini sergiledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentte hayata geçirdiği Büyük Şehir Sanat Galerisi, bir sanat sergisine daha ev sahipliği yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde 100'den fazla sanat çalışmasını sergiledi.
Öğrencilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.