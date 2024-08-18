Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gençlere Yangın Eğitimi Veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, gençlere yangın eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezlerinde gençlere, yangın ve yangın esnasında yapılması gerekenler konusunda bilgi veriliyor.

İtfaiye personeli, yangın önleyici tedbirleri de anlatıyor.