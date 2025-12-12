Kayseri Büyükşehir Belediyesine 'En Aktif Belediye' ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi'nde "En Aktif Belediye Ödülü"nü aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Brüksel kentinde Avrupa Parlamentosu'nda ACES Europe tarafından gerçekleştirilen 2025 Ödül Gecesi Gala Programı'nda Büyükşehir Belediyesi, "En Aktif Belediye Ödülü"ne layık görüldü.

Avrupa genelinden 700'ün üzerinde belediyenin temsil edildiği organizasyonda ödülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, elde edilen başarının ardından ekibini tebrik etti.

Kayseri'nin her alanda olduğu gibi sporda da örnek bir şehir olmaya devam ettiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2024 Avrupa Spor Şehri seçilerek Altın Bayrak ödülünü hak eden şehrimiz, şimdi bir kez daha bizleri gururlandırdı. Avrupa'da böylesine seçkin bir platformda 'En Aktif Belediye' ödülünü almak bizim için büyük bir gururdur. Bu ödül Kayseri'ye yakıştı. Şehrimiz, gençlerimiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz."