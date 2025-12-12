Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesine "En Aktif Belediye" ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesine 'En Aktif Belediye' ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi'nde 'En Aktif Belediye Ödülü'ne layık görüldü. Belediye Başkanı Büyükkılıç, bu başarıyı şehrin spordaki örnekliği ve gençlere olan yatırımlarıyla ilişkilendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi'nde "En Aktif Belediye Ödülü"nü aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Brüksel kentinde Avrupa Parlamentosu'nda ACES Europe tarafından gerçekleştirilen 2025 Ödül Gecesi Gala Programı'nda Büyükşehir Belediyesi, "En Aktif Belediye Ödülü"ne layık görüldü.

Avrupa genelinden 700'ün üzerinde belediyenin temsil edildiği organizasyonda ödülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan teslim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, elde edilen başarının ardından ekibini tebrik etti.

Kayseri'nin her alanda olduğu gibi sporda da örnek bir şehir olmaya devam ettiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"2024 Avrupa Spor Şehri seçilerek Altın Bayrak ödülünü hak eden şehrimiz, şimdi bir kez daha bizleri gururlandırdı. Avrupa'da böylesine seçkin bir platformda 'En Aktif Belediye' ödülünü almak bizim için büyük bir gururdur. Bu ödül Kayseri'ye yakıştı. Şehrimiz, gençlerimiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title