Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay'da İdarecileri Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, Hatay'da bir dizi temaslarda bulunarak şehir yöneticilerine nezaket ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Büyükkılıç, Vali Masatlı'nın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükkılıç, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'ü de ziyaret ederek, şehrin deprem sonrası toparlanma sürecinde yürütülen imar ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Öntürk'ün gayretlerini takdirle karşıladığını belirten Büyükkılıç,"Nazik misafirperverlikleri, samimiyetleri, Hatay'da deprem sonrası yürütülen imar ve altyapı çalışmalarındaki yoğun gayretleri için kendilerine teşekkür ediyor, şehre hizmetlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.