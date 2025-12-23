Başkan Büyükkılıç, misafirlerini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve yargı temsilcilerinden oluşan konuklarını ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kurucu Genel İkinci Başkanı Yeşim Akpınar ve yönetim kurulu üyelerini belediyede misafir etti.

Büyükkılıç, ayrıca Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı da ağırladı.

Tomarza Pusatlı Mahallesi Muhtarı Halil Tanırgan ve beraberindeki heyet ile Hobi Bahçeleri Dernek Başkanı Serdar Toker ve dernek yönetimini de kabul eden Büyükkılıç, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.