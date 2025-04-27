Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Gençlerle Ali Dağı'nda Yürüyüş Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla gençlerle birlikte Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı'nda gençlerle birlikte yürüyen Büyükkılıç, sağlıklı yaşamın önemini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, "AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanımız Hayri Danacı ve kıymetli gençlik kolları üyelerimizle birlikte, bu güzel pazar sabahında Ali Dağı'nda temiz havanın ve bol oksijenin tadını çıkaran hemşehrilerimizle buluşarak, keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Gençler de gösterdiği ilgi ve destek için Büyükkılıç'a teşekkür etti.