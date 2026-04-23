Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Şehri geleceğe taşımak için çabalarımızı sürdürüyoruz

ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kayseri hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserimiz kültür başkenti olarak 2027 yılı için yerini aldı. Bu zenginliği de adeta kültür şehrine yakışır bir anlayış içinde geleceğe taşımak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi süreç canla başla ilerleyecek. Yarışlar yapıldı. Kendimizi ifade etmemiz sonucunda da komisyonumuz çok değerli Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hep beraber gayret edildi derken sonuçta Kayserimizin yüzü güldü" dedi.

Kayseri, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2027 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Kayseri Turizm Master Planı kapsamında hayata geçirilen projeler, gastronomiden sanata, spordan kültüre kadar birçok alanda şehrin cazibesini artırdı. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası platformlarda yürütülen tanıtım faaliyetleri, Kayseri'nin görünürlüğünü önemli ölçüde yükseltti. Bu yıl 17-26 Nisan tarihleri arasında 8'incisi düzenlenen kitap fuarında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bugün 23 Nisan. Şu anda gördüğünüz gibi binlerce insan giriyor, çıkıyor. Kitaplan alınıyor, dağıtılıyor. İndirimler gırla gidiyor. Aynı zamanda 500'ün üzerinde yazarımız hem yazıp imzalıyor hem de konuşmalar yapıyor. 500'ün üzerinde yayınevimiz kitaplarını buraya taşımış. 3 milyon civarında kitap stantları dolduruyor. Yavrularımız burada hizmetlerimizden yararlanıyor. Geçen sene, bir önceki fuarımızda 1 milyonun üzerinde kitapsever Kayserili hemşehrilerimiz ziyaret etti. Kitaplarla buluştu. Bu sene inşallah yine bu rekorumuzu kıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'KAYSERİMİZİN YÜZÜ GÜLDÜ'

Kültür başkenti olarak seçilen Kayseri'de, 2027 yılında birçok etkinliğin yapılacağını aktaran Büyükkılıç, "Kayserimiz kültür başkenti olarak 2027 yılı için yerini aldı. Bu zenginliği de adeta kültür şehrine yakışır bir anlayış içinde geleceğe taşımak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi süreç canla başla ilerleyecek. Yarışlar yapıldı. Bu süreç içinde biz kendimizi ifade ettik. Kayseri, kadim medeniyetler şehri. Zenginlikler şehri. Biz bu zenginliklerimizi Türk Cumhuriyetlerimizle de buluşturmak, TÜRKSOY'daki üye olan ülkelerimizle ve bu ülkelerle birlikte hareket eden diğer Türk kardeşlerimizle buluşturmak amacıyla Kayserimizi ön plana çıkaracak çalışmalarımızı yaptık. Kendimizi ifade etmemiz sonucunda da komisyonumuz çok değerli Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hep beraber gayret edildi derken sonuçta Kayserimizin yüzü güldü. Sporun da başkenti olma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Spor, kültür, turizm ve gastronomi altyapısıyla zenginlikler şehri olan Kayserimize bu tür unvanlar yakışır" ifadelerini kullandı.

