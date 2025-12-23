Haberler

Kayseri'de "Bilimsel Basamak Eğitimi" düzenlendi

Kayseri Bilim Merkezi, sağlık alanındaki öğrencilere ve çalışanlara 'Bilimsel Basamak Eğitimi' programı sunarak, bilimsel araştırma süreçleri ve akademik yazım konusunda yetkinlik kazandırmayı amaçlıyor.

Kayseri Bilim Merkezi'nde, "Bilimsel Basamak Eğitimi" konulu program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren Bilim Merkezi, sağlık alanında eğitim görenlere ve çalışanlara yönelik eğitim programı gerçekleştirdi.

Bilimsel Basamak Eğitimi Programı'nın, katılımcılara bilimsel araştırma süreçleri ve akademik yazım konusunda kapsamlı yetkinlikler kazandırması amaçlanıyor.

Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen Bilimsel Basamak Eğitimi Programı, Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Cansağlığı Vakfı ve AGÜ Cansağlığı Kulübü işbirliği ile hayata geçirildi.

Eğitim, sağlık alanında lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerle, sahada görev yapanlara yönelik planlandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
