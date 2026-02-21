Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik seminer düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen eğitim, belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu Prof. Dr. Elçin Balcı tarafından verilen eğitimde katılımcılara, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, aşıların önemi ve hijyen gibi konularda bilgiler verildi.