Haberler

Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik seminer düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları hakkında eğitim düzenledi. Eğitim, Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen eğitim, belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu Prof. Dr. Elçin Balcı tarafından verilen eğitimde katılımcılara, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, afetlerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, aşıların önemi ve hijyen gibi konularda bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar

50 metre mesafedeki camiye gitmek için 5 kilometre yol yürüyorlar
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi

Akraba ziyaretine giderken bu hale geldi
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazanan 90+1'de belli oldu

90+1'de kazandılar! Küme düşme hattı alev alev