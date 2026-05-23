Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline "Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi" verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline 'Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi' verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik siber güvenlik farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde dijital tehditler, veri koruma ve güvenli internet kullanımı konuları ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik "Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, belediye ve iştirak şirketlerinde görev yapan personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile siber güvenlik uzmanı Musab Kaan Köse tarafından verildi.

Programda, siber güvenlik kavramları, dijital ortamda karşılaşılan tehditler, kişisel ve kurumsal verilerin korunması, güvenli internet kullanımı, oltalama saldırıları, parola güvenliği ve korunma yöntemleri gibi konularda bilgi paylaşıldı.

Bilgi teknolojileri ve dijital sistemleri kullanan tüm çalışanların çevrim içi ortamda daha güvenli hareket etmelerini amaçlayan eğitimde, hem iş hayatını hem de günlük yaşamı etkileyen siber risklere karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok

Grup toplantısını kim yapacak? Özel'den merak edilen soruya yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Bakan Çiftçi'den firari Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama

Bakan Çiftçi'den firari Umut Altaş'ın iadesine ilişkin açıklama
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in grup başkanı seçilmesine Gürsel Tekin'den dikkat çeken yorum
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi 'İlgileneceğim Hocam' diyerek müdahale etti

Hükümete yakın yazar isyan etti, bakan el attı: İlgileneceğim hocam