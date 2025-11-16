Kayseri Belediyesi Kırsal Alanda Karla Mücadele İçin 79 Araç ve 160 Personel Görevlendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız, Pınarbaşı, Yahyalı ve İncesu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

Kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşıma kapanan yolları açtı.

Ekipler, kış boyunca 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını yürütecek.