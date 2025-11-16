Haberler

Kayseri Belediyesi Kırsal Alanda Karla Mücadele İçin 79 Araç ve 160 Personel Görevlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, Sarız, Pınarbaşı, Yahyalı ve İncesu ilçelerinde yolları açma çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Sarız, Pınarbaşı, Yahyalı ve İncesu ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.

Kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 160 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşıma kapanan yolları açtı.

Ekipler, kış boyunca 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını yürütecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı iki kritik maçta forma giyemeyecek
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu

Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.