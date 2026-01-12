Kayseri Barosundan Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması

Kayseri Barosu, Yalova'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yaptı.

Baro Başkanlığı Seminer Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kayseri Barosu Kamu Avukatları Komisyonu Başkanı Fatih Bozkurt, hayatını kaybeden meslektaşları Polat'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiasına baş sağlığı dilediklerini iletti.

Bozkurt, avukatlık mesleğinin hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması ile toplumun güvenini koruyan kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Avukatlara ve özellikle kamu avukatlarına yönelik şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemez olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Avukatlar, müvekkillerine, devlete, millete ve en önemlisi hukuka hizmet etmeyi bir yaşam tarzı olarak benimsemişlerdir. Ancak ne yazık ki yine bir meslektaşımızı, sadece görevini yapma çabası içinde olduğu gerekçesiyle kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Bu kapsamda, bugün burada yalnızca bir meslektaşımızı anmak için değil, avukatların ve özellikle kamu avukatlarının sahipsiz olmadığını göstermek için bulunuyoruz. Hukukun, savunma makamının ve adaletin kıymetini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hukuk, korku ortamında değil, güven ve adalet duygusu içinde var olabilir."