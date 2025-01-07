Kayseri AFAD, 2024'te 150 Olayı Başarıyla Yönetti

Kayseri İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında trafik kazası, sel, kar ve tipi olmak üzere 150 olaya müdahale etti.

Afad İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, geçen yıl müdahale ettikleri olayları başarılı bir şekilde sonuçlandırdıklarını söyledi.

Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Genç, şöyle konuştu:

"Kayseri AFAD İl Müdürlüğü olarak 2024 yılını yoğun tempoda geçirdik. Toplamda 150 olaya müdahale ettik. Tabii ki AFAD devreye giriyorsa işler birazcık zorlaşıyor anlamına geliyor. Buna da şöyle örnek verecek olursak, 24-25 Kasım 2024'te ilimizde yağan yoğun kar ve tipi olayında Afet Yönetim Merkezini faaliyete geçirdik. Burada sadece AFAD olarak o gece 98 kişiyi bizzat kurtardık. Yine bundan bir hafta öncesinde Aladağlar'da 4 gün mahsur kalan Belaruslu 2 dağcıyı kurtardığımız operasyonumuz vardı."

Genç, beklenmeyen olaylarla karşılaştıklarını ve bunlara başarılı bir şekilde müdahale ettiklerini dile getirdi.

Olaylara müdahale dışında da çalışmalarının olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Kurumlarda, okullarda ve iş yerlerinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, 5 akredite olmuş arama kurtarma ekibimiz var. Bunun haricinde de 23 kurumdan toplam 32 ekibimiz var. Deprem anı ve deprem sonrası yapılacak doğru davranış şekillerini de insanların tatbik etmesini istiyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında kamu kurumlarımızın, sivil toplumun kuruluşlarının katıldığı büyük 2 tatbikat icra ettik. Bunlardan biri yangın, diğeri deprem tatbikatıydı."

Genç, 2025 yılının daha az afetin yaşandığı ve insan hayatının kaybedilmediği bir yıl olması temennisinde bulundu.