Haberler

Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası için Tanıtım Programı Düzenlendi

Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası için Tanıtım Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adliye Ek Hizmet Binası'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Vali Gökmen Çiçek, inşaatın %32'sinin tamamlandığını belirtti ve süreçteki destekler için milletvekili Şaban Çopuroğlu'na teşekkür etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kayseri Adliyesi Ek Hizmet Binası için tanıtım programı düzenlendi.

Kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, binanın yüzde 32'nin tamamlandığını belirterek, inşaatın belli bir zamandır bitmemiş olmasının kendileri açısından üzücü bir durum olduğunu söyledi.

Yeni atamalarla beraber çözüm bulmak için istişare ettiklerini anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu konuda da devreye AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu girdi. Bu süreçlerin her birisinde milletvekilimizin Ankara'da aşama aşama takip etmesi bizi her aşamada bilgilendirmesi gerçekten kıymetliydi. Bugün itibarıyla da burasının devri tamamlandı. Sayın vekilimizden buranın yapımı için destek istiyoruz. Başsavcımızdan takibiyle inşallah komisyon başkanımızla ve adalet temsilcilerimizle beraber bu binanın ek hizmet binası olarak açılışını da hep beraber göreceğiz."

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da şehre yeni bir mekan kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ise geldikleri gün itibarıyla şu anda yeni kurulan mahkemelere yer bulmakta ciddi manada sorun yaşadıklarını dile getirdi.

Türk Kızılay'a ait binanın adliyenin ek binası olması için 1 yıl önce çalışma başlattıklarını belirten Korkmaz, "Bu fikir önce bizden sonra da Türk Kızılay İl Başkanı Sayın Cafer Beydilli'den olumlu görüş ortaya çıkınca talip olduk. Resmi girişimlerimizi bakanlığımız üzerinden yürüttük. Milli Emlak Genel Müdürlüğü gerekli çalışmaları yaptı. Bu süreçte en çok desteği sayın milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu'ndan gördük. Kendisi bizatihi adım adım o süreçteki iş ve işlemleri takip etti. Yaklaşık bir ay kadar önce de Milli Emlak İl Müdürlüğümüzden biz binanın teslimini aldık ve çalışmalarımıza başladık. Şimdi bina yeni adliye ek binası olduğu için proje değişikliği olacak, ruhsatı alınacak ve bakanlığımızdan ödenek isteyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Abdullah Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var

Öcalan'a bir ziyaret daha! Heyette 3 isim var
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.