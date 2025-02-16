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Kaynaşlı'daki Topuk Yaylası Kış Manzaralarıyla Büyülüyor

Kaynaşlı'daki Topuk Yaylası Kış Manzaralarıyla Büyülüyor
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. 1280 rakımlı yayla, doğaseverler için kış aylarında çeşitli aktiviteler sunuyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Topuk Yaylası Göleti ve çevresinde kış manzaraları oluştu.

İlçeye 38 kilometre mesafede yer alan 1280 rakımlı Topuk Yaylası'nda sarıçam, köknar, kayın, gürgen ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyinin büyük bölümü karla kaplandı, batı kısmı ise buz tuttu.

Yayla ve çevresindeki ormanlık alanda son yağışların ardından kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır ve karavan kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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