Kaynarca-Karasu-Kocaali yolunun tamamlanan kısımları yarın açılacak Güncel Haberler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla 24 Eylül cumartesi günü... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla 24 Eylül cumartesi günü açılacağını bildirdi. Güncel Kaynak: AA / Seçkin Yavuz Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu Eylül Güncel Haberler

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