Sakarya'da karısını öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tartıştığı karısını öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İskender K. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen müşteki vekili mütalaaya katıldığını belirtti.

Sanık müdafi ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını ve savunma hazırlamak için süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Olay

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'te polise giden İskender K. (43), eşi Simge K'yi (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.