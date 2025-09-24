Kaynar Su Attığı İçin Tutuklandı

Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, amiri üzerine kaynar su döktüğü iddia edilen Evrim A. tutuklandı. Şantiyeden çıkarıldığını belirten Evrim A., savcılığa sevk edildi ve 'kasten yaralama' suçundan cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştığı şantiyeden gerekçe gösterilmeden çıkarıldığını iddia edip, amiri Ö.A.'nın üzerine kaynar su döktüğü videoları sosyal medyada paylaşan Evrim A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Evrim A., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
