Nevşehir'de köpek dövüştüren 19 kişi hakkında işlem başlatıldı

Güncelleme:
Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde köpek dövüştürdükleri iddia edilen 19 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Jandarma, köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

??????? Nevşehir'in merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde köpek dövüştürdüğü iddiasıyla 19 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldeye bağlı Bağcak mevkisindeki arazide köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, yaptıkları kontrolde köpek dövüşü amacıyla bölgede bulunan hayvan sahibi B.Ö, organizatör B.Ü. ve 17 izleyici tespit etti.

Bu kişiler hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlamasıyla adli ve idari işlem başlatıldı.

Alınan köpek ise Kapadokya İl Özel İdareler ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
