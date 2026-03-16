Kaymakamlık binasında ateş açıp, kendini odaya kilitledi (2)

4,5 SAATTE İKNA EDİLDİ; ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında tabancayla ateş açıp, kendisini odaya kilitleyen M.Y., polisin ikna çalışması sonucu 4,5 saat sonra teslim oldu.

Diğer yandan M.Y."nin kaymakamlık binası içinde silahla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde iki elinde iki tabanca olan M.Y.'nin, koridorda yürüdüğü, burudaki kişileri dışarı çıkmaları için uyardığı, ardından elinde bulunan silahla birkaç kez ateş açtığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı