Kaymakamlar ve Belediye Başkanı Yerel İncelemelerde Bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde inceleme yaparak öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Ayrıca, Kavaklı beldesinde mezarlık düzenleme çalışmaları devam ediyor; Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, projeyi yerinde takip etti.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemede bulundu.

Kurum müdürü Erdem Türedi'den bilgi alan Balaban, personele görevinde kolaylık diledi.

Ziyarette Balaban'a Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay da eşlik etti.

Kaymakam Özderin, okul ziyaretinde bulundu

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Pınarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulda incelemede bulunan Özderin, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan'dan bilgi aldı.

Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Özderin, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Mezarlık düzenlemesi devam ediyor

Kavaklı beldesinde mezarlık düzenleme çalışmaları sürüyor.

Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, çalışmaları takip ederek personelden bilgi aldı.

Mezarlık ve çevresinde yol ve altyapı çalışmalarının yapıldığını aktaran İn, "2 bin 400 metre yol bordürü, çevre duvarı ile 2 bin 900 metre temiz ve pis su borusu bağlantısı yapıldı. Mezarlara numaratörler takıldı. Bekçi kulübesi yapıldı." dedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop



