Kaymakamlar İşbirliği Yapmak Üzere Bir Araya Geldi

Kaymakamlar İşbirliği Yapmak Üzere Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükorhan, Keles ve Harmancık kaymakamları, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'yı ziyaret ederek ilçelerine daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen işbirlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Büyükorhan, Keles ve Harmancık kaymakamları, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'yı ziyaret etti.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Büyükorhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal ve Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı'yı makamında ağırladı.

İlçelerine daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan kaymakamlar, beraber hareket etme ve ilçelerin tanıtımı konusunda yapılabilecek uygulamaları konuştu.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye paylaşımına beğeni yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

İstediği ücret olay olmuştu! Ayrılık iddialarına yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.