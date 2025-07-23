Kaymakamlar İşbirliği Yapmak Üzere Bir Araya Geldi
Büyükorhan, Keles ve Harmancık kaymakamları, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'yı ziyaret ederek ilçelerine daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen işbirlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.
Büyükorhan, Keles ve Harmancık kaymakamları, Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna'yı ziyaret etti.
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Büyükorhan Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal ve Harmancık Kaymakamı Sevde Nur Mantı'yı makamında ağırladı.
İlçelerine daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan kaymakamlar, beraber hareket etme ve ilçelerin tanıtımı konusunda yapılabilecek uygulamaları konuştu.