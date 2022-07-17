Kaymakamın ölümüne neden olduğu Muhammed, bayram ziyaretine gelmiş

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Çelik (13), gözyaşları içinde toprağa verildi. Muhammed'in hafızlık eğitimi aldığı Diyarbakır merkezden, bayramda Bismil'e yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi.

Kaza, iki gün önce öğleden sonra Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı 72 EP 436 plakalı resmi araç, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çelik yola savruldu. Kontrolden çıkan araç da karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarparak durdu, sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muhammed Çelik ile sürücü, başka bir araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çelik, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da Çelik'in ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Hafızlık eğitimi aldığı belirtilen Muhammed Çelik'in ailesiyle birlikte Diyarbakır'da yaşadığı ve bayram ziyareti için Bismil'e yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel