Tokat'ta Başçiftlik Kaymakamı Şehitler İçin Lokma İkramında Bulundu

Tokat'ta Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel, şehitler için lokma ikramında bulundu.

Yüksel, Kaymakamlık binası önünde oluşturulan stantta, şehitler ile Ege Üniversitesinde 9 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için lokma dağıttı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Yüksel, "Ölümünün 9. yılında Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimiz unutmamak ve onlara duacı olmak için bu lokma hayrını düzenledik. Allah kabul etsin." dedi.