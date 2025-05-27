Kaymakam Yıldız, AA Samsun Bölge Müdürü Demir'i Ziyaret Etti
Samsun Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret ederek ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve demir ziyaretin anısına hediye takdim etti.
Samsun Ayvacık Kaymakamı Mehmet Emre Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.
Ziyarete, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebubekir Ayrancı da eşlik etti.
Demir, AA'nın çalışmaları hakkında Kaymakam Yıldız'a bilgi verdi.
Halil Demir, Yıldız'a ziyaretin anısına, hediye takdim etti.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel