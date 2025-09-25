Haberler

Kaymakam Uzar, Kökez Köyü'nü Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Kökez köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Kamu binalarında incelemelerde bulundu ve köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Kökez köyünü ziyaret etti.

Bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinleyen Uzar, köydeki kamu binalarında incelemelerde bulundu.

Uzar, gazetecilere, köy ziyaretleri kapsamında tüm ilçeyi gezerek vatandaşların taleplerine göre çalışmalar yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sorunlarına yerinde çözümler üretmek amacıyla köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Uzar, "Köy halkımızla sohbet etme, onların taleplerini ve beklentilerini dinleme fırsatı bulduk. Aynı zamanda, köyümüzdeki okulumuz, sağlık evimiz ve yaşam merkezimiz gibi önemli hizmet binalarımızı da yerinde inceledik. İhtiyaçların tespiti ve çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi konser soruşturması sanatçılara uzandı

ABB konser soruşturması sanatçılara uzandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.