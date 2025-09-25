Kaymakam Uzar, Kökez Köyü'nü Ziyaret Etti

Eskil Kaymakamı Harun Uzar, Kökez köyünü ziyaret etti.

Bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinleyen Uzar, köydeki kamu binalarında incelemelerde bulundu.

Uzar, gazetecilere, köy ziyaretleri kapsamında tüm ilçeyi gezerek vatandaşların taleplerine göre çalışmalar yapıldığını söyledi.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sorunlarına yerinde çözümler üretmek amacıyla köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Uzar, "Köy halkımızla sohbet etme, onların taleplerini ve beklentilerini dinleme fırsatı bulduk. Aynı zamanda, köyümüzdeki okulumuz, sağlık evimiz ve yaşam merkezimiz gibi önemli hizmet binalarımızı da yerinde inceledik. İhtiyaçların tespiti ve çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaları başlatacağız. Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır." diye konuştu.