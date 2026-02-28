Evlerinde yangın çıkan çift öldü
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden Yakup ve Fatma Kümüş çiftinin evinde incelemelerde bulunarak, aileye başsağlığı diledi.
KAYMAKAM TUNA, YANAN EVDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Yakup Kümüş ile eşi Fatma Kümüş'ün sobadan çıktığı belirtilen yangında hayatını kaybettiği evde incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Tuna, Kümüş çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi.
