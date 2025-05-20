Kaymakam Tuna, Öğrencilerle Kariyer Günlerinde Buluştu

Kaymakam Tuna, Öğrencilerle Kariyer Günlerinde Buluştu
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Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen '4. Kariyer Günleri' programında üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "4. Kariyer Günleri" programı kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Tuna, okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen söyleşide öğrencilerle sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin kararlılığı ve azminin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tuna, "Daha müreffeh ve aydın yarınları gençlerimiz kuracaklar. Başarılarının daha da artması için her zaman destekçileri ve takipçileri olacağız." dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere başarılar dileyen Tuna, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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