Kaymakam Tuğçe Yılmaz Köyleri Ziyaret Etti

Kaymakam Tuğçe Yılmaz Köyleri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Modanlı ve Aşağıyabanlı köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaretin amacı, köylülerin taleplerini tespit etmek ve çözüm bulmaktı.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köyleri ziyaret etti.

Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, Modanlı ve Aşağıyabanlı köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, ziyaretlerle amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Bakanlıktan kaçak 'Labubu' operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Bakanlıktan kaçak "Labubu" operasyonu! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti ve MHP'nin desteğini alan Bilecik Belediye Başkanı gözyaşlarını tutamadı

Cumhur İttifakı destek verdi, belediye başkanı gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.