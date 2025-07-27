Kaymakam Tuğçe Yılmaz Köyleri Ziyaret Etti
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Modanlı ve Aşağıyabanlı köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaretin amacı, köylülerin taleplerini tespit etmek ve çözüm bulmaktı.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, köyleri ziyaret etti.
Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yılmaz, Modanlı ve Aşağıyabanlı köylerine yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi.
Köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, ziyaretlerle amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel