Kaymakam Tufan Bağır Gilan'dan Veda Mesajı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Van'ın İpekyolu ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları ve Karlıova halkına duyduğu sevgiyle veda mesajı yayımladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Van'ın İpekyolu ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, "veda" mesajı yayımladı.

Kaymakam Gilan, mesajında, üç yıldır büyük bir onurla icra ettiği Karlıova Kaymakamlığı görevinin sona erdiğini belirterek, "Bu 3 yıllık süre zarfında, gerek kurumsal gerekse sosyal alanlardaki görevlerimizi çalışma arkadaşlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin en üst seviyede icra etmeye çalıştık. Bu sebeple çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyuncu "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ülküsünü düstur edinerek tüm talep ve şikayetleri ilk ağızdan dinleyip Karlıova hemşehrileriyle en sıcak bağı kurmaya çalıştığını anlatan Gilan, şunları kaydetti:

"Sevinçlerinizle sevindik, dertlerinizle dertlenip çözüm aradık, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bu sebeple hepinizden haklarınızı helal etmenizi temenni ediyor. Zerreyi miskal hakkım geçtiyse helal ediyorum. Kıymetli tecrübeler edindiğim, çok değerli dostlar biriktirdiğim ve güneşin en güzel doğduğu yer olan Karlıova'mıza veda ederken tüm vatandaşlarımızı saygı, muhabbet ve şimdiden özlemle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık Karlıova."

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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