Bozyazı ilçesinde orman personeline başarı belgesi verildi

Güncelleme:
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Orman İşletme Müdürlüğü personeline başarı belgesi vererek, ormanların korunması konusundaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Oman İşletme Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.

Orman İşletme Müdürü Fahri Uzlar ve çalışanlar, Kaymakam Topsakaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Topsakaloğlu, Uzlar ve orman personeline başarı belgesi verdi.

Ormanların korunması ve geliştirilmesinin önemli olduğunu belirten Topsakaloğlu, orman personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
