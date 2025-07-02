Kaymakam Topsakaloğlu'ndan Duru'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

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Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, ilçeler arası işbirliği ve kamu hizmetleri değerlendirildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Topsakaloğlu, ilçeye atanan Duru'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Duru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Topsakaloğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette ilçeler arası işbirliği ve kamu hizmetleri değerlendirildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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