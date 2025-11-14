Haberler

Kaymakam Süleyman Bakan, Öğrenci Pansiyonlarını Denetledi

Kaymakam Süleyman Bakan, Öğrenci Pansiyonlarını Denetledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Süleyman Bakan, öğrenci pansiyonlarını ziyaret ederek, öğrencilerin barınma koşulları hakkında bilgi aldı ve denetimlerde bulundu. Bakan, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda barınmasının önemine vurgu yaptı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Süleyman Bakan, öğrenci pansiyonlarını denetledi.

Kaymakam Bakan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, ilçedeki Zahide Mehmet Salih Tamince Kız ve Erkek Pansiyonu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunu ziyaret etti.

Pansiyonlarda incelemelerde bulunan Bakan, sorun ve eksikler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin iyi koşullarda barınmasına önem verdiklerini belirten Bakan, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Onların eğitim hayatlarını sürdürürken en güvenli ve en sağlıklı ortamlarda barınmalarını sağlamak öncelikli görevimizdir. Çaldıran'daki tüm öğrenci barınma tesislerini yakından takip etmeye ve denetlemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.