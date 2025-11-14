Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaymakam Süleyman Bakan, öğrenci pansiyonlarını denetledi.

Kaymakam Bakan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, ilçedeki Zahide Mehmet Salih Tamince Kız ve Erkek Pansiyonu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunu ziyaret etti.

Pansiyonlarda incelemelerde bulunan Bakan, sorun ve eksikler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin iyi koşullarda barınmasına önem verdiklerini belirten Bakan, "Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Onların eğitim hayatlarını sürdürürken en güvenli ve en sağlıklı ortamlarda barınmalarını sağlamak öncelikli görevimizdir. Çaldıran'daki tüm öğrenci barınma tesislerini yakından takip etmeye ve denetlemeye devam edeceğiz." dedi.