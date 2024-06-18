Kaymakam Soylu, şehit ve gazi ailelerine ziyaret etti

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Soylu beraberinde Belediye Başkanı Kemal Vural, Garnizon Komutanı Topçu Albay Kadir Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile Gazi İbrahim Bekmezci, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Ateş ve Şehit Piyade Er İsmet Kayar'ın ailesini ziyaret etti.

Soylu, ziyaretlerinde şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, onların bayramı tebrik etti.

Ailelerin bayramlarını kutlayan Soylu, "Şehit aileleri, bizlere vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetidir. Haklarını asla ödenemeyiz. Devlet olarak her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Başta şehitlerimizin eşleri olmak üzere tüm aileleri ve gazilerimizin mübarek Kurban Bayramı mübarek olsun." dedi.