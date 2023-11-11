KAYMAKAM SAFİTÜRK, ŞAHADETİNİN 7'NCİ YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

MARDİN'in Derik ilçesinde terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ölümünün 7'nci yılında memleketi Sakarya'da kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk için Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen törene Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Nejdet Karaca, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile şehidin annesi Fatma Safitürk, eşi Ayşegül Safitürk katıldı. Şehit kaymakam anısına 'Şühedanın İzinde Şehit Kaymakam' isimli kitabın yazarı Yahya Bakır törende yaptığı konuşmada kitabını yazarken hüngür hüngür ağlayan insanlarla karşılaştığını anlatarak, 'Kastamonu Küre'de kime Muhammet Fatih Safitürk ile ilgili Sakarya'dan geldik, bir kitap çalışması yapıyoruz, sizin de duygularınızı rica edelim, siz ne düşünüyorsunuz ne biliyorsunuz dediğimizde önce hüngür hüngür ağlayan bir insan kitlesiyle karşılaştık. Görev yaptığı 4 ilçede de böyle izler bırakan sonrasında da şühedaya karışan Muhammet Fatih Safitürk ve tüm şehitlerimiz için sizden bir Fatiha rica ediyoruz' dedi.Törene katılanlar şehit kaymakamın mezarı başına karanfiller bırakırken Safitürk ailesi duygu dolu anlar yaşadı. (DHA)