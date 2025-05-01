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Kaymakam Öztürk Köy Ziyaretlerinde İhtiyaçları Dinledi

Kaymakam Öztürk Köy Ziyaretlerinde İhtiyaçları Dinledi
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Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçlarını ve genel durumunu değerlendirdi. Ayrıca eğitim yılı ile ilgili bir toplantı da gerçekleştirildi.

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Harun, Sultan, Büyükyüreğil, Küçükyüreğil ve Demirköprü köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Refiği Mustafa Büyükuçar ve kurum amirlerinin de eşlik ettiği ziyarette, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Öztürk, köylerin genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öztürk, köy halkının taleplerini dinleyerek, çözüm noktasında gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Misafirperverliklerinden dolayı muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür eden Öztürk, köylerde yürütülen hizmetlerin daha etkin hale gelmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Şarkışla'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Şarkışla'da, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin değerlendirilmesi amacıyla okul ve kurum müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurum, şube ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yurt, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemini sağlıklı, huzurlu ve başarıyla tamamlamayı temenni ettiklerini söyledi.

Toplantıda, yapılacak geziler ve sosyal etkinlikler, okul pansiyonlarının temizlik ve disiplin durumu, mesleki eğitim sergisi, mezuniyet törenleri, ilkokul okuma bayramları, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamaları, Osman Fazıl Polat Paşa anma programı, LGS ve YKS hazırlıkları, Aile Eğitimi Kursu ile Hedef Aile Projesi gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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