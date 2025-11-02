Kaymakam Özderin'in 'Aile Yılı' Kapsamında Ziyaretleri

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Özderin, Kaynarca beldesinde Duriye Kavaz, Meral Koftar ve Ümmügül Benzer'i evlerinde ziyaret etti.

Yaşlılar ile bir süre sohbet eden Özderin, taleplerini de dinledi.

Aile ziyaretlerine devam ettiğini ifade eden Özderin, her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Ailelere sağlıklı ve huzurlu yıllar temennisinde bulunan Özderin, ziyaretlerin devam edeceğini kaydetti.